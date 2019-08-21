Чт, 22.08.2019
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Знаменитая порнозвезда стала бездомной и не жалеет об этом
Она до сих пор в "горячем" рейтинге

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ФОТО: facebook.com/SLSadorra/скриншот видео/коллаж Русского TVNET

Некогда одна из самых успешных порнозвезд стала бездомной, сообщает The Sun. Звезда фильмов 18+ Стефани Саддора, известная под псевдонимом Дженни Ли, поселилась в одном из туннелей под Лос-Анджелесом.

37-летняя звезда "клубнички" призналась журналистам, что не хочет покидать свое нынешнее место обитания. По ее словам, под землей она чувствует себя более спокойно, к тому же у нее появились настоящие друзья.

Сегодня актриса с иронией вспоминает свою карьеру в порноиндустрии и предполагает, что "должно быть, до сих пор значится в каком-то рейтинге 100 лучших, ведь была такой горячей".

И, надо признать, она недалека от истины: на текущий момент Садорра занимает 113-е место в рейтинге Pornhub, а последний фильм с ее участием вышел всего год назад.

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