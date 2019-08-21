Знаменитая порнозвезда стала бездомной и не жалеет об этом
Некогда одна из самых успешных порнозвезд стала бездомной, сообщает The Sun. Звезда фильмов 18+ Стефани Саддора, известная под псевдонимом Дженни Ли, поселилась в одном из туннелей под Лос-Анджелесом.
37-летняя звезда "клубнички" призналась журналистам, что не хочет покидать свое нынешнее место обитания. По ее словам, под землей она чувствует себя более спокойно, к тому же у нее появились настоящие друзья.
Сегодня актриса с иронией вспоминает свою карьеру в порноиндустрии и предполагает, что "должно быть, до сих пор значится в каком-то рейтинге 100 лучших, ведь была такой горячей".
И, надо признать, она недалека от истины: на текущий момент Садорра занимает 113-е место в рейтинге Pornhub, а последний фильм с ее участием вышел всего год назад.