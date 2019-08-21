Ср, 21.08.2019
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Нацблок призывает перевести рижские детские сады на госязык

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В четверг, 22 августа, комитет Рижской думы по вопросам образования, культуры и спорта рассмотрит предложение фракции национального объединения Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) о введении во всех детских садах, находящихся в подчинении Рижской думы, программ обучения на латышском языке, сообщил агентству LETA председатель Рижского отделения VL-TB/LNNK Эдвард Ратниекс.

Фракция VL-TB/LNNK 13 июня призвала включить в повестку заседания комитета Рижской думы по вопросам образования, культуры и спорта вопрос о переходе учреждений дошкольного образования на государственный язык обучения с 2020 года.

От имени фракции это предложение подписали депутаты Рижской думы - являвшийся в то время председателем фракции Наурис Пунтулис и нынешний председатель Дайнис Лоцис.

Обосновывая данное предложение, Лоцис подчеркнул, что "сейчас в трети дошкольных учебных заведений вообще нет групп с латышским языком обучения, в то же время программы с языком обучения нацменьшинств или русским языком обучения проводятся в 564 группах".

По его словам, недопустима ситуация, когда в Риге есть детские сады, где нельзя получить образование на государственном языке.

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