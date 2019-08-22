Чт, 22.08.2019
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На следующий день после назначения Бергманис в Юрмале встретился со Шлесерсом

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA Zane Bitere

На следующий день после назначения в правление Рижского свободного порта депутат Рижской думы Сандрис Бергманис встретился с Айнаром Шлесерсом, чтобы, как он сам указал, "пополнить свои теоретические знания о работе порта", сообщают "Новости TV3".

Бергманис и Шлесерс пообедали в ресторане Laivas, и, как признался Бергманис, встреча состоялась по инициативе Шлесерса.

"Мы говорили о предпринимательской деятельности, так как и я являюсь предпринимателем. Он назвал мне свои финансовые показатели, которые впечатляют. Он видел назначение по телевизору, он рассказал мне много чего о том, как с теоретической точки зрения работает порт", - пояснил Бергманис, отметив, что у него сложилось о Шлесерсе позитивное впечатление "как о предпринимателе, который может нести государству налоговую прибыль".

Стоит отметить, что Бергманис, отвечая на вопросы оппозиции о работе в порту, признался, что "особо много в работе порта не понимает".

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