На следующий день после назначения Бергманис в Юрмале встретился со Шлесерсом

"Мы говорили о предпринимательской деятельности, так как и я являюсь предпринимателем. Он назвал мне свои финансовые показатели, которые впечатляют. Он видел назначение по телевизору, он рассказал мне много чего о том, как с теоретической точки зрения работает порт", - пояснил Бергманис, отметив, что у него сложилось о Шлесерсе позитивное впечатление "как о предпринимателе, который может нести государству налоговую прибыль".