На следующий день после назначения Бергманис в Юрмале встретился со Шлесерсом

На следующий день после назначения в правление Рижского свободного порта депутат Рижской думы Сандрис Бергманис встретился с Айнаром Шлесерсом, чтобы, как он сам указал, "пополнить свои теоретические знания о работе порта", сообщают "Новости TV3".
Бергманис и Шлесерс пообедали в ресторане Laivas, и, как признался Бергманис, встреча состоялась по инициативе Шлесерса.
"Мы говорили о предпринимательской деятельности, так как и я являюсь предпринимателем. Он назвал мне свои финансовые показатели, которые впечатляют. Он видел назначение по телевизору, он рассказал мне много чего о том, как с теоретической точки зрения работает порт", - пояснил Бергманис, отметив, что у него сложилось о Шлесерсе позитивное впечатление "как о предпринимателе, который может нести государству налоговую прибыль".
Стоит отметить, что Бергманис, отвечая на вопросы оппозиции о работе в порту, признался, что "особо много в работе порта не понимает".
👨🏫 "Mūžu dzīvo, mūžu mācies"- tā varētu būt jaunā Rīgas brīvostas pārvaldes locekļa Sandra Bergmaņa devīze stājoties jaunajā amatā.— Re:Baltica (@rebaltica) August 21, 2019
🚌 Atgādinām arī par to, cik profesionāli Bergmanis savulaik darbojās Rīgas Satiksmē: https://t.co/T4lp7d9GvL
Video avots: @ltv7rus pic.twitter.com/CuMdz0Wcu1