В День знаний за порядком в Риге будут следить почти 150 полицейских

Думский комитет по безопасности, порядку и предотвращению коррупции сегодня рассматривал вопрос о готовности полиции к новому учебному году.

Уже с 21 августа полиция проводит проверки возле 174 образовательных учреждений Риги, их филиалов и на окрестных территориях. Контролируются также популярные среди молодежи места сбора в городе - парки, скверы, внутренние дворы, пляжи и детские площадки.

Также проверки проводятся в местах розничной торговли и развлекательных заведениях, где полиция проводит контрольные закупки, чтобы удержать торговцев от продажи несовершеннолетним алкогольных напитков, табачных изделий и энергетических напитков. В целом планируется проверить не менее 150 объектов.

Усиленно контролироваться общественный порядок будет также на публичных мероприятиях, посвященных началу нового учебного года, и в окрестностях магазинов, торгующих алкогольными напитками.