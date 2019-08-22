Чт, 22.08.2019
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Очевидцев ДТП призывают звонить спасателям, а не "ловить" зрелищные кадры

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Государственная пожарно-спасательная служба и Госполиция призывают жителей сообщать о ДТП прежде всего спасателям, позвонив по номеру 112, а не снимать на смартфон происшествие. Об этом в четверг, 22 августа, на пресс-конференции сообщили представители VUGD.

"Опрокинутый автомобиль, в котором заперты несколько человек, дымящаяся машина в придорожной канаве или полностью заблокированное движение, если в аварию попали две машины, которые не смогли поделить дорогу (..) - это только небольшое число того, что каждый день видят спасатели и полицейские, работая на месте ЧП", - сказала представитель VUGD Инта Палкавниеце. 

Палкавниеце отметила, что VUGD в прошлом году получила 945, а в этом году уже более 500 вызовов, которые были связаны с ДТП и оказанием помощи: как для спасения попавших в ловушку людей, так и для приведения в порядок проезжей части после ЧП или, например, для устранения утечек топлива.

Начальник Рижского регионального управления VUGD Андрей Василевскис пояснил, что люди нередко не знают, как правильно действовать в таких случаях.

"Тенденция последнего времени свидетельствует, что люди, особенно прохожие прежде всего выбирают фотографировать или снимать случившееся, но редко кто звонит в 112. В каждом несчастье важны секунды, то насколько быстро вызвана помощь. Поэтому я призываю всех постараться быть первым, кто вызовет спасателей, а не первым, кто сделает фото!" - сказал спасатель.

Глава Управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис отметил, что каждый год на дорогах Латвии происходит около 20 000 ДТП. В этом году в них потеряли жизни 84 участника дорожного движения. "К сожалению, это на 10 смертей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Крапсис. 

VUGD и Госполиция подчеркивают:

"В ситуациях, когда вы видите, например, машину в канаве, а в руке уже телефон, чтобы запечатлеть это, то задумайтесь, что в этой машине может находиться человек - чья-то мама, отец, сестра или брат, которым в этот момент очень необходима помощь, но ее никто не вызывает". 

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

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