РБК: Россия и Украина отдадут друг другу по 33 заключенных

Как пишет издание, в это число не включен главред украинского РИА "Новости" Кирилл Вышинский. Освобождение это человека, согласно данным РБК, пройдет по особой схеме. Собеседники отметили, что Москва не настаивает на обязательном обмене Вышинского — для властей России важен факт его освобождения.

Будет ли в результате переговоров освобожден украинский режиссер Олег Сенцов, источники РБК не сказали.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщал, что Россия и Украина почти завершили переговоры относительно обмена пленными. Говорилось о том, что он может состояться в конце августа.