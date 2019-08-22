РБК: Россия и Украина отдадут друг другу по 33 заключенных

Москва и Киев предварительно пришли к соглашению об обмене 33 находящихся под стражей в России украинцев на 33 находящихся в Украине россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Как пишет издание, в это число не включен главред украинского РИА "Новости" Кирилл Вышинский. Освобождение это человека, согласно данным РБК, пройдет по особой схеме. Собеседники отметили, что Москва не настаивает на обязательном обмене Вышинского — для властей России важен факт его освобождения.
Будет ли в результате переговоров освобожден украинский режиссер Олег Сенцов, источники РБК не сказали.
Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщал, что Россия и Украина почти завершили переговоры относительно обмена пленными. Говорилось о том, что он может состояться в конце августа.
Государства, в частности, обсуждали возможность возвращения на родину 24 украинских моряков, которые были арестованы после инцидента в Керченском проливе в 2018 году.