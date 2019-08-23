Гражданину Латвии грозит наказание за участие в вооруженном конфликте в Украине

В заявлении для прессы СГБ сообщает, что 2 августа 2016 года против данного лица был начат уголовный процесс по ст. 77.1 Уголовного закона.

Полученная в ходе следствия информация свидетельствует о том, что данный человек в сентябре 2014 года отправился в зону военных действий на востоке Украины, где вступил в нелегальную вооруженную группировку и в ее составе принимал активное участие в нападениях на вооруженные силы Украины, таким образом выступая против ее территориальной неприкосновенности.