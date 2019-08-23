KNAB просят расследовать незаконные действия Огрской краевой думы

Ассоциация производителей яиц направила в бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) письмо с призывом провести расследование действий Огрской краевой думы, разрешившей предприятию Gallusman приобрести недвижимость в Мадлиенской области, хотя эта компания и не соответствует условиям приобретения земли, установленным в Законе "О приватизации земли в сельской местности".