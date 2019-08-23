Пт, 23.08.2019
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KNAB просят расследовать незаконные действия Огрской краевой думы

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Ассоциация производителей яиц направила в бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) письмо с призывом провести расследование действий Огрской краевой думы, разрешившей предприятию Gallusman приобрести недвижимость в Мадлиенской области, хотя эта компания и не соответствует условиям приобретения земли, установленным в Законе "О приватизации земли в сельской местности".

Исполнительный директор Латвийской ассоциации производителей яиц Анна Эрлиха уверена, что предприятие Gallusman группы инвесторов Украины и Латвии Ovostar Union не соответствует ни одному условию приобретения земли, установленному в Законе "О приватизации земли в сельской местности".

В письме к KNAB, ссылаясь на данный закон, ассоциация напоминает круг физических и юридических лиц, которые могут приобретать землю в Латвии.

"Gallusman не имела права на покупку недвижимости в Огрском крае, и согласие Огрской краевой думы было выдано вопреки запрету, установленному законом. Поэтому мы призываем KNAB провести проверки в связи с покупкой земли в Огрском крае", - заявила Анна Эрлиха. 

Она отмечает, что Латвийская ассоциация производителей яиц и мяса птицы выступает против нарушений закона, и более того, считает, что вышесказанное является явным и серьезным нарушением.

KNAB подтвердил агентству LETA, что 23 августа было получено заявление от ассоциации. 

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