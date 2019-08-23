У врача из Северодвинска нашли следы заражения радиацией

Российские власти сообщили, что в ходе проверки более сотни медработников, помогавших пострадавшим от взрыва на военном полигоне близ села Ненокса под Северодвинском 8 августа, у одного человека были обнаружены следы воздействия радиации.
В ходе проверки в мышечной ткани одного из врачей были выявлены "следовые, подпороговые количества элемента цезий-137", пишет DW со ссылкой на заявление губернатора и правительства Архангельской области.
Согласно словам властей, радиоактивный нуклид "с определенной долей вероятности" попал в организм врача вместе с пищей.
По данным правительства Архангельской области, на сегодняшний день 110 человек, которые помогали жертвам взрыва под Северодвинском, прошли медобследование.
Напомним, после взрыва ракеты Росгидромет зафиксировал 8 августа в Северодвинске превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями. Затем радиационный фон в городе нормализовался.