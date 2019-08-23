У врача из Северодвинска нашли следы заражения радиацией

В ходе проверки в мышечной ткани одного из врачей были выявлены "следовые, подпороговые количества элемента цезий-137", пишет DW со ссылкой на заявление губернатора и правительства Архангельской области.

Согласно словам властей, радиоактивный нуклид "с определенной долей вероятности" попал в организм врача вместе с пищей.

По данным правительства Архангельской области, на сегодняшний день 110 человек, которые помогали жертвам взрыва под Северодвинском, прошли медобследование.