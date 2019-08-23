Арестованный в РФ за шпионаж американец утверждает, что охранники СИЗО нанесли ему травму

Арестованный в России по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан заявил, что охранники следственного изолятора нанесли ему травму. Об этом сообщает "Интерфакс".
Какое именно повреждение ему нанесли, американец не уточнил, однако он сказал, что проходит лечение в связи с самочувствием и получает лекарства. Собеседник агентства в правоохранительных органах заявил, что с американцем до сих пор все было в порядке, ни о каких травмах и ушибах не было информации.
Выступая в Лефортовском суде, американец также обвинил Федеральную службу безопасности в ущемлении его прав. Согласно его словам, в прокуратуре знают не только об этом, но и о травме в СИЗО, однако ничего не предпринимают.
Через время Уилан пожаловался в суде на плохое состояние здоровья, но отказался от вызова медиков. Мужчина заявил, что среди докторов не найдется специалиста, который будет способен квалифицированно оценить его состояние. Когда медики все же прибыли, они не госпитализировали Уилана.
Лефортовский суд решил продлить до конца октября срок содержания Уилана под арестом. Мужчина заявил о своей невиновности и полагает, что его изолируют для того, чтобы добиться признательных показаний.
Пол Уилан был задержан в конце прошлого года. С того момента он прибывает в изоляторе "Лефортово". Согласно версии следствия, бывший американский военный, который в это же время является гражданином Великобритании, Ирландии и Канады, собирал в России информацию, которая содержит гостайну. Обвиняемому грозит от 10 до 20 лет колонии.