Арестованный в РФ за шпионаж американец утверждает, что охранники СИЗО нанесли ему травму

Какое именно повреждение ему нанесли, американец не уточнил, однако он сказал, что проходит лечение в связи с самочувствием и получает лекарства. Собеседник агентства в правоохранительных органах заявил, что с американцем до сих пор все было в порядке, ни о каких травмах и ушибах не было информации.

Выступая в Лефортовском суде, американец также обвинил Федеральную службу безопасности в ущемлении его прав. Согласно его словам, в прокуратуре знают не только об этом, но и о травме в СИЗО, однако ничего не предпринимают.

Через время Уилан пожаловался в суде на плохое состояние здоровья, но отказался от вызова медиков. Мужчина заявил, что среди докторов не найдется специалиста, который будет способен квалифицированно оценить его состояние. Когда медики все же прибыли, они не госпитализировали Уилана.

Лефортовский суд решил продлить до конца октября срок содержания Уилана под арестом. Мужчина заявил о своей невиновности и полагает, что его изолируют для того, чтобы добиться признательных показаний.