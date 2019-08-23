На этой неделе АЧС констатирована у девяти кабанов

Также болезнь обнаружена в Лутриньской волости Салдусского края, в Энгурской волости Энгурского края, в Церской волости Кандавского края, Краславской волости Краславского края, Лайдской волости Кулдигского края, Лауциенской волости Талсинского края и Анцской волости Вентспилсского края.

Таким образом, в этом году АЧС констатирована у 258 кабанов в 143 волостях 60 краев.

Впервые АЧС была обнаружена в Латвии в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.