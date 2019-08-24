Чакша вышла из Латвийской Зеленой партии

"Мы будем рады, если в будущем опять будем сотрудничать с Чакшей, которая является энергичным профессионалом медицинской отрасли. Мы рады продолжить сотрудничество во фракции СЗК в Сейме и желаем Анде успехов в новых профессиональных начинаниях", - заявил Таварс.