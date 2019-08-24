Чакша вышла из Латвийской Зеленой партии
Депутат Сейма Анда Чакша вышла из состава Латвийской Зеленой партии (LZP), но пока продолжит работу во фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), сообщил агентству LETA председатель правления LZP Эдгар Таварс.
По его словам, Чакша вышла из LZP, но пока продолжит работу во фракции СЗК и исполнение обязанностей депутата Сейма.
В сообщении для СМИ Чакша благодарит LZP за совместную работу и за поддержку ее видения.
В свою очередь Таварс от имени LZP выразил благодарность Чакше, которая в сложной ситуации согласилась на управление Министерством здравоохранения и после этого - на участие в выборах в Сейм.
"Мы будем рады, если в будущем опять будем сотрудничать с Чакшей, которая является энергичным профессионалом медицинской отрасли. Мы рады продолжить сотрудничество во фракции СЗК в Сейме и желаем Анде успехов в новых профессиональных начинаниях", - заявил Таварс.
Чакша вступила LZP в декабре 2017 года.