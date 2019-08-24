Сб, 24.08.2019
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Чакша вышла из Латвийской Зеленой партии
Она продолжит работу в парламентской фракции СЗК

Анда Чакша

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Депутат Сейма Анда Чакша вышла из состава Латвийской Зеленой партии (LZP), но пока продолжит работу во фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), сообщил агентству LETA председатель правления LZP Эдгар Таварс.

По его словам, Чакша вышла из LZP, но пока продолжит работу во фракции СЗК и исполнение обязанностей депутата Сейма.

В сообщении для СМИ Чакша благодарит LZP за совместную работу и за поддержку ее видения.

В свою очередь Таварс от имени LZP выразил благодарность Чакше, которая в сложной ситуации согласилась на управление Министерством здравоохранения и после этого - на участие в выборах в Сейм.

"Мы будем рады, если в будущем опять будем сотрудничать с Чакшей, которая является энергичным профессионалом медицинской отрасли. Мы рады продолжить сотрудничество во фракции СЗК в Сейме и желаем Анде успехов в новых профессиональных начинаниях", - заявил Таварс.

Чакша вступила LZP в декабре 2017 года. 

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