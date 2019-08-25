В Риге проходит "Ночь техосмотра": проверить машину можно бесплатно

Сегодня Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) в Риге проводит ежегодное мероприятие "Ночь технического осмотра", во время которого проверить техническое состояние транспортного средства можно бесплатно, сообщили агентству LETA в CSDD.
В Риге мероприятие проходит с 8 до 23 часов. Как и в прошлом году, предварительная запись на диагностику авто не предусматривается.
Цель акции – содействовать тому, чтобы в движении участвовали безопасные и технически исправные транспортные средства, не угрожающие жизни и здоровью водителя и других участников движения.
В Елгаве аналогичное мероприятие пройдет 21 сентября, а в Тукумсе - 28 сентября, с 18 до 24 часов. В этих городах диагностику машин можно будет произвести только по предварительной записи на сайте или в любом отделении CSDD.
За семь лет, в течение которых проводится эта акция, подобные мероприятия были организованы в 12 городах Латвии, и в общей сложности было проверено более 11 тыс. автомобилей.