Вс, 25.08.2019
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В Риге проходит "Ночь техосмотра": проверить машину можно бесплатно

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) в Риге проводит ежегодное мероприятие "Ночь технического осмотра", во время которого проверить техническое состояние транспортного средства можно бесплатно, сообщили агентству LETA в CSDD.

В Риге мероприятие проходит с 8 до 23 часов. Как и в прошлом году, предварительная запись на диагностику авто не предусматривается.

Цель акции – содействовать тому, чтобы в движении участвовали безопасные и технически исправные транспортные средства, не угрожающие жизни и здоровью водителя и других участников движения.

В Елгаве аналогичное мероприятие пройдет 21 сентября, а в Тукумсе - 28 сентября, с 18 до 24 часов. В этих городах диагностику машин можно будет произвести только по предварительной записи на сайте или в любом отделении CSDD.

За семь лет, в течение которых проводится эта акция, подобные мероприятия были организованы в 12 городах Латвии, и в общей сложности было проверено более 11 тыс. автомобилей.

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