В Риге проходит "Ночь техосмотра": проверить машину можно бесплатно

В Риге мероприятие проходит с 8 до 23 часов. Как и в прошлом году, предварительная запись на диагностику авто не предусматривается.

Цель акции – содействовать тому, чтобы в движении участвовали безопасные и технически исправные транспортные средства, не угрожающие жизни и здоровью водителя и других участников движения.

В Елгаве аналогичное мероприятие пройдет 21 сентября, а в Тукумсе - 28 сентября, с 18 до 24 часов. В этих городах диагностику машин можно будет произвести только по предварительной записи на сайте или в любом отделении CSDD.