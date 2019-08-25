Авиакатастрофа в Швейцарских Альпах: погибли три человека

В Швейцарских Альпах в районе перевала Симплон разбился небольшой самолет, погибли три человека, сообщает АР.
Полиция кантона Вале сообщила, что самолет Piper в воскресенье вылетел из аэропорта на западе Швейцарии и направлялся в Италию, но спустя неполные полтора часа после взлета он разбился недалеко от итальянской границы и загорелся.
Из обломков самолета извлекли останки пилота, пассажира и маленького ребенка. Полиция сообщила, что погибших еще должны формально идентифицировать.
Причина катастрофы пока что неизвестна.