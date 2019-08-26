Пн, 26.08.2019
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Буров: ремонт в столичных школах полностью не закончен, но еще есть время

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В преддверии нового учебного года ремонтные работы в столичных школах не закончены, но еще есть достаточно времени, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале LNT председатель Рижской думы Олег Буров.

Он подчеркнул, что пристально следит за данным вопросом, но основные ремонтные работы уже выполнены и остались мелочи, для окончания которых еще достаточно много времени.

"До 2 сентября в какую-то из школ еще не будет привезена новая мебель, чтобы обставить класс, но это мелочь - главное, чтобы были завершены крупные ремонты", - сказал мэр.

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