Буров: ремонт в столичных школах полностью не закончен, но еще есть время

В преддверии нового учебного года ремонтные работы в столичных школах не закончены, но еще есть достаточно времени, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале LNT председатель Рижской думы Олег Буров.
Он подчеркнул, что пристально следит за данным вопросом, но основные ремонтные работы уже выполнены и остались мелочи, для окончания которых еще достаточно много времени.
"До 2 сентября в какую-то из школ еще не будет привезена новая мебель, чтобы обставить класс, но это мелочь - главное, чтобы были завершены крупные ремонты", - сказал мэр.