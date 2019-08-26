Незаконно совмещал должности: KNAB оштрафовал депутата Сейма и бывшего сотрудника бюро

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) за незаконное совмещение должностей оштрафовало на 120 евро депутата Сейма, бывшего сотрудника бюро Улдиса Будрикиса (Новая консервативная партия), сообщили агентству LETA в KNAB.
Будрикис оштрафован за то, что совмещал должность государственного должностного лица с должностью в компании Hubbs. Нарушение имело место в период с 7 декабря прошлого года до 14 мая текущего года.
Как указал KNAB, депутат нарушил закон о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц. Закон предусматривает, что депутат Сейма может совмещать должность государственного должностного лица только с должностью в профсоюзе, членством в партии или религиозной организации. Кроме того, депутат может совмещать должность с другой работой в Сейме или Кабинете министров или с должностью в международных организациях и органах по решению Сейма.
В июле Будрикис штраф уже заплатил.
Согласно данным Firmas.lv, в упомянутой компании Будрикис до мая этого года занимал должность председателя правления. Предприятие работать в сфере связей с общественностью и коммуникации.