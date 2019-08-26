Незаконно совмещал должности: KNAB оштрафовал депутата Сейма и бывшего сотрудника бюро

Будрикис оштрафован за то, что совмещал должность государственного должностного лица с должностью в компании Hubbs. Нарушение имело место в период с 7 декабря прошлого года до 14 мая текущего года.

Как указал KNAB, депутат нарушил закон о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц. Закон предусматривает, что депутат Сейма может совмещать должность государственного должностного лица только с должностью в профсоюзе, членством в партии или религиозной организации. Кроме того, депутат может совмещать должность с другой работой в Сейме или Кабинете министров или с должностью в международных организациях и органах по решению Сейма.