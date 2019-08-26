Пн, 26.08.2019
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Незаконно совмещал должности: KNAB оштрафовал депутата Сейма и бывшего сотрудника бюро

Улдис Будрикис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) за незаконное совмещение должностей оштрафовало на 120 евро депутата Сейма, бывшего сотрудника бюро Улдиса Будрикиса (Новая консервативная партия), сообщили агентству LETA в KNAB.

Будрикис оштрафован за то, что совмещал должность государственного должностного лица с должностью в компании Hubbs. Нарушение имело место в период с 7 декабря прошлого года до 14 мая текущего года.

Как указал KNAB, депутат нарушил закон о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц. Закон предусматривает, что депутат Сейма может совмещать должность государственного должностного лица только с должностью в профсоюзе, членством в партии или религиозной организации. Кроме того, депутат может совмещать должность с другой работой в Сейме или Кабинете министров или с должностью в международных организациях и органах по решению Сейма.

В июле Будрикис штраф уже заплатил.

Согласно данным Firmas.lv, в упомянутой компании Будрикис до мая этого года занимал должность председателя правления. Предприятие работать в сфере связей с общественностью и коммуникации.

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