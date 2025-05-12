Украина: новые санкции могут затронуть ключевые секторы экономики России

На своей странице в платформе X Сибига рассказал о переговорах с министрами иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Испании, Польши, представителями Европейского союза, а также с министром по европейским делам Франции.

Министр сообщил, что поделился с европейскими коллегами свежей информацией о ситуации на линии фронта, особо подчеркнув, что Россия полностью проигнорировала предложение с сегодняшнего дня установить режим прекращения огня.

По его словам, Украина также до сих пор не получила от Москвы ответа на предложение президента Владимира Зеленского провести личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле.

Высокопоставленный европейский дипломат в комментарии украинскому вещателю "Суспильне" сообщил, что новый пакет санкций, помимо прочего, будет направлен против российской "теневой флотилии".

По информации "Суспильне", Венгрия и Словакия не возражают против нового санкционного пакета, и он может быть согласован уже в среду, 14 мая. В этом случае санкции официально вступят в силу после заседания Совета ЕС во вторник, 20 мая.

"Путин должен осознавать, к каким последствиям ведет отказ от попыток достичь мирного урегулирования и продолжение войны", - подчеркнул Сибига. Другие участники встречи также указали, что России необходимо согласиться на прекращение огня, сообщает агентство AFP.

"Настало время Владимиру Путину серьезно заняться миром в Европе, перемирием и переговорами", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

"Для мира необходимы усилия двух сторон. Для войны достаточно одной. И мы ясно видим, что Россия однозначно стремится именно к войне", - отметила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас.

"Мы хотим мира. Мы хотим переговоров. Необходимое условие для этого - перемирие, безусловное прекращение огня в воздухе, на воде и на суше сроком на 30 дней", - заявил министр по европейским делам Франции Бенжамен Адад.