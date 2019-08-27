Госполиция: плохие дороги - одна из главных причин большого количества ДТП

По его словам, количество ДТП немного уменьшилось, но погибших и тяжело пострадавших стало больше.

По мнению Крапсиса, плохая дорожная инфраструктура является одной из главных причин большого количества аварий.

Поскольку нет надежд, что она быстро улучшится, водители должны думать об изменении своих привычек.

Все большие проблемы создают электросамокаты, которые "загнали в угол" пешеходов. В прошлые сутки тяжелые травмы получил человек, ехавший на самокате нетрезвым.