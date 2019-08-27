Госполиция: плохие дороги - одна из главных причин большого количества ДТП

Ситуация с безопасностью движения на дорогах Латвии в этом году ухудшилась, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" начальник управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис.
По его словам, количество ДТП немного уменьшилось, но погибших и тяжело пострадавших стало больше.
По мнению Крапсиса, плохая дорожная инфраструктура является одной из главных причин большого количества аварий.
Поскольку нет надежд, что она быстро улучшится, водители должны думать об изменении своих привычек.
Все большие проблемы создают электросамокаты, которые "загнали в угол" пешеходов. В прошлые сутки тяжелые травмы получил человек, ехавший на самокате нетрезвым.
Представитель полиции выразил надежду, что ситуация улучшится после принятия правил, регулирующих движение на электросамокатах. Он выразил надежду, что со временем самоуправления разметят на тротуарах зоны, предусмотренные для каждого из участников движения.