Diena: Риге грозит мусорный кризис

Хотя конкурс прошел и его результат утвержден, Совет по конкуренции грозится заморозить договор, чтобы как следует изучить его.

Если в силу вступит временное регулирование, рижане могут утонуть в собственном мусоре, так как нет плана, кто может взять на себя вывоз мусора на всей территории столицы, а договоры с прежними четырьмя поставщиками услуг уже утратят силу.

Министерство охраны среды и Центральное агентство финансов и договоров не усмотрели нарушений в договоре с Tīrīga. По крайней мере одна из компаний, ранее вывозивших мусор в Риге - Pilsētviduss serviss - заявила, что с 15 сентября перестанет оказывать услуги и уже увольняет работников.

Как сообщалось ранее, с 15 июля в Риге начато перезаключение договоров домовладельцев и домоуправлений с Tīrīga, которое с 15 сентября будет единственным предприятием по утилизации отходов в столице. Этой фирме предстоит модернизировать систему вывоза мусора с упором на сортировку мусора.

Плата за вывоз отходов для всех в Риге будет одинаковой - 17,38 евро за кубометр без НДС.