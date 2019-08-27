Вт, 27.08.2019
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Diena: Риге грозит мусорный кризис

Мусор. Иллюстративное фото.

ФОТО: Z Jan / PantherMedia / Z Jan

В последние недели обострился вопрос о том, что будет с вывозом мусора в Риге после 15 сентября, когда эту услугу в соответствии с результатом международного конкурса начнет оказывать предприятие Tīrīga, пишет газета Diena.

Хотя конкурс прошел и его результат утвержден, Совет по конкуренции грозится заморозить договор, чтобы как следует изучить его.

Если в силу вступит временное регулирование, рижане могут утонуть в собственном мусоре, так как нет плана, кто может взять на себя вывоз мусора на всей территории столицы, а договоры с прежними четырьмя поставщиками услуг уже утратят силу.

Министерство охраны среды и Центральное агентство финансов и договоров не усмотрели нарушений в договоре с Tīrīga. По крайней мере одна из компаний, ранее вывозивших мусор в Риге - Pilsētviduss serviss - заявила, что с 15 сентября перестанет оказывать услуги и уже увольняет работников.

Как сообщалось ранее, с 15 июля в Риге начато перезаключение договоров домовладельцев и домоуправлений с Tīrīga, которое с 15 сентября будет единственным предприятием по утилизации отходов в столице. Этой фирме предстоит модернизировать систему вывоза мусора с упором на сортировку мусора. 

Плата за вывоз отходов для всех в Риге будет одинаковой - 17,38 евро за кубометр без НДС.

Публичным партнером Tīrīga является принадлежащее самоуправлению Getliņi EKO, которое обеспечивает места для складирования мусора. Частным партнером является ООО CREB Riga, в котором объединились ООО Clean R и ООО Eco Baltia vide.

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