Новая система по вывозу мусора в Риге: Совет по конкуренции вмешался в процесс

Она пояснила, что дело о нарушении было возбуждено из-за нарушения 102 статьи упомянутого договора и временная заморозка перезаключения договоров может быть произведена для проведения более детального изучения вопроса, чтобы убедиться в том, что в действиях Getliņi EKO и Рижской думы нет нарушений.

"Мы видим, что Рижская дума и Getliņi EKO планируют на следующие 20 лет установить монополию на рынке обслуживания отходов, поэтому не видим, как в таких условиях может развиваться конкуренция.

Допустив такую ситуацию, мы через 20 лет не сможем понять, как так случилось, что строится очень дорогая, ресурсозатратная и полная различных ненужных дополнений система", - сказала Абрама.

Абрама заявила, что инвестиции в систему обслуживания отходов огромны, но их нужно возвращать, поэтому уже сейчас жители, которые перезаключили договор, жалуются на то, что тарифы выросли на 40%.

Теперь Рижская дума и Getliņi EKO до 8 августа должны предоставить СК объяснение.

Как сообщалось ранее, с 15 июля в Риге начато перезаключение договоров домовладельцев и домоуправлений с Tīrīga, которое с 15 сентября будет единственным предприятием по утилизации отходов в столице.

Плата за вывоз отходов для всех в Риге будет одинаковой - 17,38 евро за кубометр без НДС.