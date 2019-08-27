Вт, 27.08.2019
Покажите мне, кто в Латвии зарабатывает лишь через Instagram? А хотя да, есть наверное, но только "латвийские" блогеры. Те, кто пишут по-латышски и те, кто пишут про цветочки и юбочки... Понимаете о чем я, да? Instagram-блогер Яна Брук

Светлый кадр: Лера Кудрявцева крестила дочь Машу
Маше уже годик!

ФОТО: скриншот instagram.com/leratv

Как известно, в прошлом году популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева во второй раз стала мамой - она родила своему супругу Игорю Макарову дочь, которую назвала Марией. И вот летом этого года родители крестили малышку.

В начале августа 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров отметили радостное событие - первый день рождения их дочери Маши.

Накануне же в Сети появилось первое фото с крестин малышки. Как сообщили изданию "СтарХит" в окружении звезды,

таинство прошло еще 16 июня в московском храме Рождества Иоанна Предтечи. Крестными родителями Маши стали телеведущий Андрей Разыграев и сестра Леры Оксана.

Как семья отметила светлое событие, пока не известно, но не сомневаемся, что девочка получила много подарков от звездных друзей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, Кудрявцева и Макаров вместе почти шесть лет, и влюбленные не раз отмечали, что разница в возрасте абсолютно не влияет на их трепетные чувства друг к другу.  Более того, Лера счастлива, что в третьем браке смогла вновь ощутить радость материнства. "Раньше я думала, что бабочки в животе могут быть только от страсти, но взяв дочку на руки, я поняла, что абсолютно счастлива.

Когда я рожала в 19 лет, то воспринималось все немного иначе, проще. А сейчас это вымоленная дочка, которую нам с Игорем подарил Бог",

- призналоась как-то она.

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Сын и Дочь 👫💏🥰

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@igor_makarov25 💏

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