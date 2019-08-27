Светлый кадр: Лера Кудрявцева крестила дочь Машу

Напомним, Кудрявцева и Макаров вместе почти шесть лет, и влюбленные не раз отмечали, что разница в возрасте абсолютно не влияет на их трепетные чувства друг к другу. Более того, Лера счастлива, что в третьем браке смогла вновь ощутить радость материнства. "Раньше я думала, что бабочки в животе могут быть только от страсти, но взяв дочку на руки, я поняла, что абсолютно счастлива.