Светлый кадр: Лера Кудрявцева крестила дочь Машу
Как известно, в прошлом году популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева во второй раз стала мамой - она родила своему супругу Игорю Макарову дочь, которую назвала Марией. И вот летом этого года родители крестили малышку.
В начале августа 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров отметили радостное событие - первый день рождения их дочери Маши.
Накануне же в Сети появилось первое фото с крестин малышки. Как сообщили изданию "СтарХит" в окружении звезды,
таинство прошло еще 16 июня в московском храме Рождества Иоанна Предтечи. Крестными родителями Маши стали телеведущий Андрей Разыграев и сестра Леры Оксана.
Как семья отметила светлое событие, пока не известно, но не сомневаемся, что девочка получила много подарков от звездных друзей.
Напомним, Кудрявцева и Макаров вместе почти шесть лет, и влюбленные не раз отмечали, что разница в возрасте абсолютно не влияет на их трепетные чувства друг к другу. Более того, Лера счастлива, что в третьем браке смогла вновь ощутить радость материнства. "Раньше я думала, что бабочки в животе могут быть только от страсти, но взяв дочку на руки, я поняла, что абсолютно счастлива.
Когда я рожала в 19 лет, то воспринималось все немного иначе, проще. А сейчас это вымоленная дочка, которую нам с Игорем подарил Бог",
- призналоась как-то она.