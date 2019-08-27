Разыскивается пропавшая без вести Инесе Адамсоне

39-летняя Инесе Адамсоне проживает в Риге на улице Эрнеста Бирзниека-Упиша. Начиная с 19 августа, женщина не выходила на связь с родными, ее местонахождения неизвестно. Об этом сообщает организация Bezvēsts на своей странице в Facebook.