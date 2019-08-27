Разыскивается пропавшая без вести Инесе Адамсоне

39-летняя Инесе Адамсоне проживает в Риге на улице Эрнеста Бирзниека-Упиша. Начиная с 19 августа, женщина не выходила на связь с родными, ее местонахождения неизвестно. Об этом сообщает организация Bezvēsts на своей странице в Facebook.
Возможно, на ней была классическая одежда, туфли на каблуках, шелковый шарф - головной убор.
С собой была темно-зеленая сумочка, паспорт и белый телефон.
Приметы женщины: худощавое телосложение, рост 160 см.
Призываем посмотреть на фотографию женщины и, если в вашем распоряжении имеется какая-либо информация о ее возможном местонахождении или другая ценная информация, звонить по номерам 110 или 22084084.