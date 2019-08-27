Во время занятий пожарные спасли из воды двух человек

"Осмотрев водоем, примерно в 30 метрах от берега они увидели, что тонут два человека. Один из них уже был без сил и моментами пропадал под водой. Два спасателя бросились в воду и поплыли к попавшим в беду. В свою очередь третий бросил спасательный круг в воду. К одному тонущему одновременно подплыл спасатель и один из жителей, заметивший несчастье", - описала произошедшее представитель VUGD.