Во время занятий пожарные спасли из воды двух человек

В понедельник во время практических занятий на Озолниекском озере были спасены два человека. Об этом сообщает представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте.
В понедельник после обеда трое пожарных Елагвской части прибыли на ежемесячные практические занятия водолазов на Озолниекское озеро. Вскоре после прибытия, когда спасатели готовили снаряжение и надевали гидрокостюмы, они услышали крики о помощи.
"Осмотрев водоем, примерно в 30 метрах от берега они увидели, что тонут два человека. Один из них уже был без сил и моментами пропадал под водой. Два спасателя бросились в воду и поплыли к попавшим в беду. В свою очередь третий бросил спасательный круг в воду. К одному тонущему одновременно подплыл спасатель и один из жителей, заметивший несчастье", - описала произошедшее представитель VUGD.
Тем временем второй пожарный подплыл к другому тонущему и доставил его на берег. Оба спасенных были переданы медикам.
Позднее спасенные люди рассказали, что они хотели доплыть до мостков и обратно, однако на обратном пути не хватило сил: один начал тонуть, а второй был поражен страхом и шоком от происходящего.
VUGD призывает людей объективно оценивать свои силы и не плавать далеко от берега.