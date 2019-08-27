"Мухоморы не растут, птицы не летают": последствия ЧП в Северодвинске тревожат жителей севера России

8 августа Ирина Кудряшова, проживающая на территории Карелии опубликовала в социальной сети "Вконтакте" серию снимков с островов Кемского района.

"Предлагаю посмотреть, что происходит на островах Белого моря спустя 10 дней после эксперимента в Северодвинске. За Якостровом, да и на нем, даже мухоморы и поганки не растут, птицы не летают, ягода вороника исчезла напрочь - мертвая зона. Съема от сегодняшнего дня - 18.08.2019", - подписала фото женщина.

На следующий день Ирина решила обратиться к главе региона Артуру Парфенчикову, потребовав сообщить, какие меры планирует предпринять администрация республики, чтобы проверить безопасность окружающей среды и узнать, каковы могут быть последствия взрыва для здоровья жителей, пишет "Интерфакс".

26 августа глава региона проинформировал, что 23 августа в Кеми, поселке Рабочеостровск и на западном побережье Якострова в присутствии депутатов и чиновников районной администрации сотрудниками МЧС были проведены замеры дозиметром. Согласно сказанному, превышения нормы радиационного фона они не констатировали, а пожелтевший цвет растений связан с ранней осенью.

Как сообщает "Интерфакс" со 2 сентября начнется серия проверок радиационного фона в Кемском и Беломорском районах Карелии.

Напомним, взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. В результате инцидента погибли минимум пять сотрудников предприятия "Росатом".

Вскоре после происшествия СМИ сообщили, что констатировано повышение уровня радиации.

Позднее учреждения подтвердили, что уровень радиации в Северодвинске на северо-западе страны после ядерных испытаний, завершившихся взрывом, на военном полигоне был в 16 раз выше нормы. Уровень радиации был повышен недолгое время, указала служба.