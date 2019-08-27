"Мухоморы не растут, птицы не летают": последствия ЧП в Северодвинске тревожат жителей севера России

Карельское управление Роспотребнадзора запланировало проверку радиационного фона на островах в Белом море после ЧП 8 августа на полигоне ВМФ в Архангельской области. Поводом для проведения проверки послужили публикации о загрязнении растений на островах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления.
8 августа Ирина Кудряшова, проживающая на территории Карелии опубликовала в социальной сети "Вконтакте" серию снимков с островов Кемского района.
"Предлагаю посмотреть, что происходит на островах Белого моря спустя 10 дней после эксперимента в Северодвинске. За Якостровом, да и на нем, даже мухоморы и поганки не растут, птицы не летают, ягода вороника исчезла напрочь - мертвая зона. Съема от сегодняшнего дня - 18.08.2019", - подписала фото женщина.
На следующий день Ирина решила обратиться к главе региона Артуру Парфенчикову, потребовав сообщить, какие меры планирует предпринять администрация республики, чтобы проверить безопасность окружающей среды и узнать, каковы могут быть последствия взрыва для здоровья жителей, пишет "Интерфакс".
26 августа глава региона проинформировал, что 23 августа в Кеми, поселке Рабочеостровск и на западном побережье Якострова в присутствии депутатов и чиновников районной администрации сотрудниками МЧС были проведены замеры дозиметром. Согласно сказанному, превышения нормы радиационного фона они не констатировали, а пожелтевший цвет растений связан с ранней осенью.
Как сообщает "Интерфакс" со 2 сентября начнется серия проверок радиационного фона в Кемском и Беломорском районах Карелии.
Напомним, взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. В результате инцидента погибли минимум пять сотрудников предприятия "Росатом".
Вскоре после происшествия СМИ сообщили, что констатировано повышение уровня радиации.
Позднее учреждения подтвердили, что уровень радиации в Северодвинске на северо-западе страны после ядерных испытаний, завершившихся взрывом, на военном полигоне был в 16 раз выше нормы. Уровень радиации был повышен недолгое время, указала служба.
Пятеро погибших в результате инцидента рабочих и трое выживших награждены Орденами мужества.