Авиакатастрофа в Альпах: погибла семья с маленьким ребенком

Композитор Джонатан Гольштейн и его жена, саксофонистка Ханна, отправились в путешествие на частном лайнере с маленьким ребенком. Как выяснилось в результате расследования, сначала они вылетели из Лондона и остановилась в городе Труа на северо-востоке Франции, а уже затем отправились в Швейцарию.

Оттуда семья намеревалась вылететь в Италию, но их воздушное судно потерпело крушение и загорелось в перевале Симплон, который находится на территории Швейцарии. Позже вертолет со спасателями прибыл на место ЧП, чтобы залить водой горящие обломки самолета и вытащить из-под них тела.