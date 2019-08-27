Ср, 28.08.2019
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Авиакатастрофа в Альпах: погибла семья с маленьким ребенком

Швейцарские Альпы. Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Супружеская пара из Великобритании погибла в авиакатастрофе во время путешествия по Альпам, передает Daily Mail.

Композитор Джонатан Гольштейн и его жена, саксофонистка Ханна, отправились в путешествие на частном лайнере с маленьким ребенком. Как выяснилось в результате расследования, сначала они вылетели из Лондона и остановилась в городе Труа на северо-востоке Франции, а уже затем отправились в Швейцарию.

Оттуда семья намеревалась вылететь в Италию, но их воздушное судно потерпело крушение и загорелось в перевале Симплон, который находится на территории Швейцарии. Позже вертолет со спасателями прибыл на место ЧП, чтобы залить водой горящие обломки самолета и вытащить из-под них тела.

Так и неизвестно, кто находился за штурвалом самолета в тот день, и по каким причинам он рухнул.

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