Ведущей Латвийского радио 4 срочно нужна донорская кровь

Ведущей программ Латвийского радио 4 Татьяне Мыслевич необходима кровь редкой группы — первой отрицательной 0 (I), Rh-. Журналистке требуется срочная операция, которую постоянно откладывают из-за недостаточного количества донорской крови.
Просим доноров — обладателей любой группы крови, в особенности нулевой с отрицательным резусом — откликнуться и сдать кровь.
Всех, кто готов помочь просим добраться до центра переливания крови больницы Гайльэзерс и сдать кровь с целевым назначением: Tatjana Misleviča, 4. nodaļa.