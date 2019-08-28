Ср, 28.08.2019
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Ведущей Латвийского радио 4 срочно нужна донорская кровь

Донор сдает кровь

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Ведущей программ Латвийского радио 4 Татьяне Мыслевич необходима кровь редкой группы — первой отрицательной 0 (I), Rh-. Журналистке требуется срочная операция, которую постоянно откладывают из-за недостаточного количества донорской крови.

Просим доноров — обладателей любой группы крови, в особенности нулевой с отрицательным резусом — откликнуться и сдать кровь.

Всех, кто готов помочь просим добраться до центра переливания крови больницы Гайльэзерс и сдать кровь с целевым назначением: Tatjana Misleviča, 4. nodaļa.  

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