Врач бросила медицину и сделала головокружительную карьеру в порно

По словам 35-летней Сэйдж, несмотря на возможность помогать людям, будучи врачом, она чувствовала себя несчастной и хотела как-то это изменить. В 2014 году Сильвия переехала в Лос-Анджелес.

Изначально она намеревалась осуществить свою мечту и стать стендап-комиком. Однако затем узнала от подруги о порноиндустрии и подписала контракт на съемки.

Актриса отметила, что довольна своей работой, которая приносит ей приличный доход - за несколько часов съемок она может заработать более тысячи фунтов стерлингов.

При этом Сэйдж призналась, что родители до сих пор не приняли ее выбор, в связи с чем она испытывает сложности в общении с ними.

"Тяжелее всего знать, что моя семья так же находится под влиянием моей карьеры, как и я сама. Я хочу, чтобы родители гордились мной, как это было во время моей работы в сфере медицины", - подчеркнула порноактриса.

По ее словам, мать и отец сначала были категорически против, но со временем начали постепенно принимать ее решение.

Тяжелее это далось маме, так как она религиозный человек.