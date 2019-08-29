Врач бросила медицину и сделала головокружительную карьеру в порно
Американская порноактриса Сильвия Сэйдж призналась, что окончила университет и получила отличную работу в сфере медицины, однако приняла решение изменить свою жизнь - она сменила место жительства и начала сниматься в порно, пишет Daily Mirror.
По словам 35-летней Сэйдж, несмотря на возможность помогать людям, будучи врачом, она чувствовала себя несчастной и хотела как-то это изменить. В 2014 году Сильвия переехала в Лос-Анджелес.
Изначально она намеревалась осуществить свою мечту и стать стендап-комиком. Однако затем узнала от подруги о порноиндустрии и подписала контракт на съемки.
Актриса отметила, что довольна своей работой, которая приносит ей приличный доход - за несколько часов съемок она может заработать более тысячи фунтов стерлингов.
При этом Сэйдж призналась, что родители до сих пор не приняли ее выбор, в связи с чем она испытывает сложности в общении с ними.
"Тяжелее всего знать, что моя семья так же находится под влиянием моей карьеры, как и я сама. Я хочу, чтобы родители гордились мной, как это было во время моей работы в сфере медицины", - подчеркнула порноактриса.
По ее словам, мать и отец сначала были категорически против, но со временем начали постепенно принимать ее решение.
Тяжелее это далось маме, так как она религиозный человек.
Спустя пять лет съемок в порно Сильвия уже досконально знает весь процесс, сопровождающий запись фильма. По ее словам, за кадром остаются многие детали - подписание бумаг, фотосет с партнером и без него, работа с парикмахером и визажистом, а также общение со съемочной группой и другими актерами.