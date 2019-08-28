В Испании 16 детей заболели "синдромом оборотня"

В Испании 16 детей стали жертвами редкого заболевания - "синдром оборотня". Тела детей покрылись аномальным количеством волос, после того как их лечили бракованным омепразолом. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.
Все пациенты страдали от расстройства желудка, из-за чего им был выписан омепразол. Однако в составе таблеток позже был обнаружено вещество миноксидил, которое стимулирует рост волос. В связи с этим у детей развился гипертрихоз. Отмечается, что волосы у маленьких пациентов стали расти в нехарактерных местах.
Заболевание было спровоцировано лекарствами, которые производит компания Farma-Química Sur SL. Несколько партий медикаментов от этого предприятия уже сняли с продажи.
Власти Испании считают, что опасные лекарства были распространены по 30 аптекам в южной части страны.
Компания Farma-Química Sur SL временно лишена лицензии. Предприятию запрещено производить и продавать медикаменты. По словам представителей компании, испорченные лекарства могли быть изготовлены в индийском филиале предприятия.
Отмечается, что "синдром оборотня" от неправильного состава омепразола может возникнуть исключительно у детей. Рост волос уменьшается, как только пациент прекращает принимать медикамент.