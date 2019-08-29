Олег Сенцов доставлен в Москву для обмена с Украиной

Его доставили в Москву в рамках предстоящего обмена заключенными с Украиной.

Источник "Интерфакса" заявил, что режиссер находится в Бутырской тюрьме. Baza пишет, что его содержат в СИЗО "Лефортово", отмечает "Медуза".

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе не подтвердил, но не опроверг информацию о переводе своего подзащитного в Москву..

Напомним, в августе стало известно, что Россия и Украина готовятся осуществить масштабный обмен заключенными. Планируется, что он пройдет до конца августа и затронет 66 человек.

При этом Олега Сенцова, по данным СМИ, в списках на обмен не было.

Дело Сенцова

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу был осужден активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет.

Сенцова и Кольченко обвинили в том, что весной 2014 года, вскоре после присоединения Крыма к России, они организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе. Кроме того, Сенцов и другие подозреваемые якобы готовились взорвать памятник Ленину, утверждало следствие.