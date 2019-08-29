В Риге и Рижском районе появятся контейнеры для текстильных отходов

Отмечается, что в рамках проекта в Риге и самоуправлениях Рижского региона будут установлены 20 контейнеров для одежды, обуви и других текстильных изделий.

Первые контейнеры появятся в микрорайонах Риги. Места их установки можно будет посмотреть на карте на сайте Latvijas Zaļais punkts.

В рамках проекта будет изучено, какие текстильные изделия выбрасывают жители Латвии и каковы возможности их переработки, сколько контейнеров требуется и каковы затраты на содержание системы.

В контейнеры нельзя выбрасывать тряпки, служившие для уборки и бывшие в соприкосновении с химическими веществами, а также мокрые предметы.

По мнению директора Latvijas Zaļais punkts Каспара Закулиса, в Латвии импорт одежды в 2017 году составил 27 тысяч тонн, в том числе 42% составил секонд-хэнд.

В мире 20% одежды передается на переработку, и Латвии тоже пора задуматься над этим.