Канадец 20 лет выбирал в лотерее одни и те же числа и выиграл 60 млн долларов

Житель Канады на протяжении почти 20 лет выбирал в лотерее одни и те же цифры, пока ему наконец не улыбнулась удача - мужчина выиграл главный приз лотереи Lotto Max в размере 60 миллионов долларов, сообщает CNN.
Как сообщил организатор канадской лотереи Western Canada Lottery Corporation, Бонг Тронг выиграл в розыгрыше 28 октября 2018 года, однако сразу не пожелал забирать выигрыш, так как был слишком взволнован невероятной удачей.
"Я понял, что это изменит очень многие вещи, поэтому хотел убедиться, что моя семья к этим переменам тщательно подготовилась", - пояснил свое желание не забирать сразу выигрыш мужчина.
Тронг годами в лотерее выбирал цифры 2, 3, 4, 8, 9, 20 и 30 - они отражают все важные даты его семьи.
С помощью выигрыша мужчина планирует покрыть свои долги, купить семье новый дом, а также отправиться в путешествия и создать накопления на будущее.