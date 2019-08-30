Жуткая вонь и крысы: в Риге в заваленной вещами квартире обнаружили истощенных котов

Для выяснения обстоятельств на место событий был направлен ближайший экипаж муниципальной полиции Риги. Стражи порядка долго стучали в двери, однако никто не открыл. Квартира находилась на первом этаже дома, поэтому через окна можно было увидеть заполненные вещами помещения. В свою очередь подоконники были испачканы испражнениями животных.

Вызвавшая полицию женщина рассказала, что последний раз видела хозяйку квартиры около месяца назад. После жалоб соседей она несколько раз звонила хозяйке котов, однако на телефонные звонки никто не отвечал.

Соседям этажом выше из-за запаха даже пришлось переехать, а другие жаловались на крыс, появившихся из-за этой квартиры. Во время разговора к стражам порядка подошел мужчина, который рассказал, что видел соседку неделю назад.

Учитывая, что в беспомощном состоянии могут находиться не только домашние животные, но и сама хозяйка, было решено вызвать Пожарно-спасательную службу.

Двери вскрыли, но оказалось, что попасть в квартиру можно только в результате больших усилий. Из комнаты в комнату можно было перемещаться только по узким тропинкам. В одном из углов были сложены кошачьи лотки, которые давно никто не убирал. Повсюду на свободных частях пола лежали фекалии. Хозяйку в квартире не нашли.

На место происшествия вызвали сотрудников приюта Ulubele, которые сумели поймать двух котов. Животные выглядели истощенными и больными.

Их доставили в приют, в свою очередь за жестокое обращение с животными было начато административное дело. Информация о произошедшем будет передана и Рижской социальной службе.