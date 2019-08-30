Пт, 30.08.2019
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Со второй попытки Пунтулис стал председателем Фонда общественной интеграции

Министр культуры Наурис Пунтулис.

ФОТО: Valsts kanceleja

Новым председателем совета Фонда общественной интеграции стал министр культуры Наурис Пунтулис.

Пунтулис избран на должность девятью голосами. Он поблагодарил членов совета за оказанное доверие. "Я надеюсь, что мне удастся реализовать ту политику, о которой я говорил прошлый раз - чтобы советом руководили мы все вместе", - сказал Пунтулис.

Другие кандидатуры на должность председателя совета общественной интеграции сегодня не выдвигались.

На первом заседании нового совета 16 августа выдвигались два претендента - Пунтулис и глава Курземского центра поддержки НГО Инесе Силиня. Ранее говорилось, что на должность претендует Имант Парадниекс (ВЛ-ТБ/ДННЛ), но позже он от этого отказался.

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