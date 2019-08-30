Со второй попытки Пунтулис стал председателем Фонда общественной интеграции

Пунтулис избран на должность девятью голосами. Он поблагодарил членов совета за оказанное доверие. "Я надеюсь, что мне удастся реализовать ту политику, о которой я говорил прошлый раз - чтобы советом руководили мы все вместе", - сказал Пунтулис.