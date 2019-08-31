Ашераденс переизбран на пост руководителя "Единства"

Он был единственным кандидатом на эту должность на состоявшемся сегодня съезде партии.

После переизбрания Ашераденс заявил, что его задача в новый срок полномочий - усилить роль "Единства" в латвийской политике. "Мы добились многого, но достигнутая ситуация очень хрупкая. Надеюсь, что на следующий съезд мы соберемся, будучи гораздо сильнее, крупнее и более готовыми к серьезным задачам", - сказал политик.

В руководство думы "Единства" делегаты съезда избрали Хосама Абу Мери. На эту должность выдвигалась также Карина Плока.

Для работы в правлении партии были выдвинуты 26 человек, из них избраны Кришьянис Кариньш, Янис Розенбергс, Эдгар Икстенс, Олаф Пулкс, Янис Рейрс, Вилнис Кирсис, Айнар Латковскис, Эдгар Ринкевич, Раймонд Чударс, Карлис Шадурскис, Эдмунд Юревиц, Угис Ротбергс, Элина Иева Смуле и Инесе Вайдере.

В правление не был переизбран бывший министр внутренних дел Рихард Козловскис, а еще две прежних члена - Хосам Абу Мери и Лаймдота Страуюма - на места в правлении не претендовали.

Восстановление позиций партии "Единство" - не чудо, а результат тяжелой работы, заявил на съезде партии Арвил Ашераденс.

Он напомнил, что в настоящее время премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") вместе с партнерами по коалиции работают над бюджетом будущего года, в котором необходимо учесть все предвыборные обещания, ультиматумы и нужды, чтобы разработать этот важнейший политический документ.

Политик напомнил, что последние годы для "Единства" были сложными - партия оказалась в круговороте интриг, что поставило ее перед выбором - быть или не быть. Приняв ряд серьезных решений, партии удалось подняться после тяжелого падения и вернуться на политическую арену более опытной и мудрой, сказал Ашераденс.

"Наш рейтинг уже сейчас превышает 10%. Мы представлены в правительстве, мы взяли на себя руководство хрупкой коалицией. Наша основная задача - не только оправдать доверие, но и всеми силами его приумножить. Это не чудо, что мы вернули позиции - это результат тяжелой работы", - сказал руководитель партии.

По его словам, важнейшими шагами на этом пути были принятие новой декларации "Единства", в которой сформулированы ценности партии, поддержка региональных партий и согласие Кариньша стать премьером.

Перед парламентскими выборами важной задачей было выдвижение сильного кандидата на пост премьера, и Кариньшу удалось сформировать одно из самых "сложных" правительств в истории Латвии.

"Благодаря тяжелой работе мы преодолели кризис экзистенциальных ценностей партии. Обязанность "Единства" - реализовать честную, профессиональную и ответственную политику, которая будет способствовать развитию Латвии", - заявил председатель партии.