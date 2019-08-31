Сб, 31.08.2019
Когда я у себя в инстаграме написал, что нахожусь в Риге, все начали фыркать: "как можно после Питера любить Ригу? Рига - помойка! Петербург лучше". Российский блогер Илья Варламов

Полиция Гонконга разгоняет протестующих цветной водой

ФОТО: Reuters/ScanPix

Полиция Гонконга разгоняет участников акции протеста водомётами с цветной водой, следует из публикации стражей порядка в Twitter.

РИА "Новости" пишет, что организаторы отменили субботнюю демонстрацию в Гонконге после того, как полиция не разрешила её проводить. Однако люди всё же вышли на улицы.

"После неоднократных и тщетных предупреждений полиция применила минимальную силу, чтобы разогнать протестующих, включая цветную воду и слезоточивый газ", - сказано в сообщении полиции в Twitter. 

Как передаёт портал HKFP, сотрудники полиции на месте сообщили, что вода синего цвета необходим для того, чтобы можно было распознать протестующих для дальнейшего задержания.

Некоторые участники протеста в районе Ванчай возвели "огромную" баррикаду из ограждений и других предметов, после чего подожгли её. Согласно данным RTHK, вспыхнул сильный пожар, но вскоре пожарные потушили огонь. Также на место инцидента прибыли сотрудники полиции из специального тактического подразделения, полиция по борьбе с беспорядками и две водомётные машины. Демонстранты были разогнаны, а баррикаду разобрали.

Напомним, начиная с 9 июня, в Гонконге проходят крупнейшие за последние годы массовые оппозиционные демонстрации. Люди выходят на улицы, чтобы выразить несогласие с разрабатываемым новым законом, который позволит выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. 

Протестующие называют его "злым законом" - есть опасения, что его реальная цель - выдавать людей, неугодных правительству КНР.

"Наша конечная цель - отменить закон, а не приостановить его", - заявил один из лидеров протестов в интервью BBC.

Галерея: Полиция Гонконга разгоняет протестующих цветной водой

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