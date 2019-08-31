Полиция Гонконга разгоняет протестующих цветной водой

BREAKING: Hong Kong Police for the first time deployed water cannons infused with blue dye. The idea is to identify protesters and facilitate arrests. Carrie Lam reportedly told her cabinet that she would “lock them all up.” Looks like she meant what she said. pic.twitter.com/N10HzNggk8 — Jason Y. Ng (@jasonyng) August 31, 2019

РИА "Новости" пишет, что организаторы отменили субботнюю демонстрацию в Гонконге после того, как полиция не разрешила её проводить. Однако люди всё же вышли на улицы.

Protesters in Hong Kong have set fire to a large pile of barricades and umbrellas, as the city's thirteenth consecutive weekend of protests devolve into violence. Live updates: https://t.co/TVNZmHT28V pic.twitter.com/8fUK1JVYPx — CNN (@CNN) August 31, 2019

Police officers fire projectiles on crowds of pro-democracy protesters in Hong Kong.



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"После неоднократных и тщетных предупреждений полиция применила минимальную силу, чтобы разогнать протестующих, включая цветную воду и слезоточивый газ", - сказано в сообщении полиции в Twitter.

Как передаёт портал HKFP, сотрудники полиции на месте сообщили, что вода синего цвета необходим для того, чтобы можно было распознать протестующих для дальнейшего задержания.

Некоторые участники протеста в районе Ванчай возвели "огромную" баррикаду из ограждений и других предметов, после чего подожгли её. Согласно данным RTHK, вспыхнул сильный пожар, но вскоре пожарные потушили огонь. Также на место инцидента прибыли сотрудники полиции из специального тактического подразделения, полиция по борьбе с беспорядками и две водомётные машины. Демонстранты были разогнаны, а баррикаду разобрали.

Напомним, начиная с 9 июня, в Гонконге проходят крупнейшие за последние годы массовые оппозиционные демонстрации. Люди выходят на улицы, чтобы выразить несогласие с разрабатываемым новым законом, который позволит выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая.

Протестующие называют его "злым законом" - есть опасения, что его реальная цель - выдавать людей, неугодных правительству КНР.

"Наша конечная цель - отменить закон, а не приостановить его", - заявил один из лидеров протестов в интервью BBC.