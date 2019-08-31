Сб, 31.08.2019
Когда я у себя в инстаграме написал, что нахожусь в Риге, все начали фыркать: "как можно после Питера любить Ригу? Рига - помойка! Петербург лучше". Российский блогер Илья Варламов

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот и пострадал ребенок

Самолет в небе. Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Пилот погиб в результате жёсткой посадки легкомоторного лайнера в Подмосковье, а ребенок, который находился на борту самолёта, пострадал. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Как сообщили в пресс-службе, лайнер "Сигма" совершил жёсткую посадку в деревне Минино в Клинском районе. В результате ЧП 12-летний ребёнок с переломами прибывает на осмотре врачей скорой помощи.

В МЧС подчеркнули, что в результате инцидента возгорания не возникло.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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