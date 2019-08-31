В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот и пострадал ребенок

Пилот погиб в результате жёсткой посадки легкомоторного лайнера в Подмосковье, а ребенок, который находился на борту самолёта, пострадал. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Как сообщили в пресс-службе, лайнер "Сигма" совершил жёсткую посадку в деревне Минино в Клинском районе. В результате ЧП 12-летний ребёнок с переломами прибывает на осмотре врачей скорой помощи.
В МЧС подчеркнули, что в результате инцидента возгорания не возникло.
Обстоятельства происшествия выясняются.