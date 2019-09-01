Комичный эксперимент: реакция иностранных студентов на традиционную латышскую кухню
Новый учебный год практически на пороге. Скоро вновь на улицах Риги появится множество иностранных студентов со всех концов света. Они не только получают образование здесь, но и изучают культуру, жителей, а также традиционную кухню Латвии.
Высшая школа Turība провела необычную дегустацию, предложив студентам из разных стран мира традиционные блюда латышской кухни - холодный суп, картофель с селедкой, холодец с хреном, конечно, же горох с копченым мясом, хлебный суп, творог, ну и кефир с квасом.
В дегустации приняли участие студенты из Грузии, Молдовы, Индии, Южной Кореи, Азербайджана, Казахстана и не только.
Какова была их реакция, смотрите на видео!
Видео: Иностранные студенты дегустируют блюда латышской кухни