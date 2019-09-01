Вс, 1.09.2019
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Комичный эксперимент: реакция иностранных студентов на традиционную латышскую кухню
Видео!

ФОТО: kadrs no video

Новый учебный год практически на пороге. Скоро вновь на улицах Риги появится множество иностранных студентов со всех концов света. Они не только получают образование здесь, но и изучают культуру, жителей, а также традиционную кухню Латвии.

Высшая школа Turība провела необычную дегустацию, предложив студентам из разных стран мира традиционные блюда латышской кухни - холодный суп, картофель с селедкой, холодец с хреном, конечно, же горох с копченым мясом, хлебный суп, творог, ну и кефир с квасом.

В дегустации приняли участие студенты из Грузии, Молдовы, Индии, Южной Кореи, Азербайджана, Казахстана и не только. 

Какова была их реакция, смотрите на видео! 

Видео: Иностранные студенты дегустируют блюда латышской кухни 

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