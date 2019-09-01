С 1 сентября в муниципальных детских садах Риги обеды будут бесплатными

С 1 сентября затраты на завтраки, обеды и полдники будут покрываться всем воспитанникам программ дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях.

Также это решение относится к тем муниципальным учреждениям, которые работают в 14 или 24-часовом рабочем режиме.

Учреждениям дошкольного образования, где услуги питания предоставляют частные коммерсанты, самоуправление будет выделять 1,42 евро на обед или 2,77 евро на завтрак, обед и полдник для каждого воспитанника.

В муниципальных детских садах сумма софинансирования составит 1,99 евро на завтрак, обед и полдник или 2,21 евро на завтрак, обед, полдник и ужин.

Планируется, что эти деньги покроют расходы на покупку продуктов, потому что остальные связанные с питанием учащихся ресурсы предоставляет самоуправление.