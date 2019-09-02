LTV: За содержание сайта Рижского порта несколько лет платили фирме сына Андриса Америкса

Фирма Агриса Америкса Creative IT development с 2013 года выигрывала конкурсы о содержании домашней страницы, организованные Рижским свободным портом.

В начале 2013 года Рижский свободный порт заключил с фирмой Creative IT development договор о содержании домашней страницы за 3 200 евро в месяц (без НДС). Поставщика услуг выбрали посредством ценового опроса, в котором участвовали три фирмы. Цена, предложенная предприятием Америкса, оказалась самой лучшей.

Непонятно, как предприятие Америкса, которое было создано только за год до победы, изначально зарегистрировали за один лат с названием Ameri ECO, говорится в программе.

Фирма выиграла в закупке и в 2014 году, хотя в ней принимали участие два предприятия известных в отрасли - Lattelecom Technology и Datu sistēmas.

Программа выяснила, что также три последних конкурса со сроком в несколько недель на подачу заявки, были объявлены незадолго до этого события, и единственным претендентом в них была фирма Агриса Америкса.

Последний раз договор был заключен на два года (до февраля 2020 года). Сумма договора составила чуть менее 75 000 евро - до этой суммы управляющему Рижского порта не нужно согласовывать договор с правлением. В составе правления находятся восемь человек, одна половина из которых представляет Рижское самоуправление, а вторая - министерства.

Программа сообщает, что начало сотрудничества с компанией Агриса Америкса в свободном порту объяснить не могут, отметив, что в свободном порту больше не работают сотрудники, которые в 2013 году приняли решение о заключении договора.

Андрис Америкс отказался от комментариев. Влияние отца на участие в закупках свободного порта Агрис Америкс отрицает.