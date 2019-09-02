LTV: За содержание сайта Рижского порта несколько лет платили фирме сына Андриса Америкса

Обслуживанием домашней страницы Рижского свободного порта занималась фирма Агриса Америкса, который является сыном Андриса Америкса, бывшего председателя Рижского свободного порта. Об этом сообщает программа de facto.
Фирма Агриса Америкса Creative IT development с 2013 года выигрывала конкурсы о содержании домашней страницы, организованные Рижским свободным портом.
В начале 2013 года Рижский свободный порт заключил с фирмой Creative IT development договор о содержании домашней страницы за 3 200 евро в месяц (без НДС). Поставщика услуг выбрали посредством ценового опроса, в котором участвовали три фирмы. Цена, предложенная предприятием Америкса, оказалась самой лучшей.
Непонятно, как предприятие Америкса, которое было создано только за год до победы, изначально зарегистрировали за один лат с названием Ameri ECO, говорится в программе.
Фирма выиграла в закупке и в 2014 году, хотя в ней принимали участие два предприятия известных в отрасли - Lattelecom Technology и Datu sistēmas.
Программа выяснила, что также три последних конкурса со сроком в несколько недель на подачу заявки, были объявлены незадолго до этого события, и единственным претендентом в них была фирма Агриса Америкса.
Последний раз договор был заключен на два года (до февраля 2020 года). Сумма договора составила чуть менее 75 000 евро - до этой суммы управляющему Рижского порта не нужно согласовывать договор с правлением. В составе правления находятся восемь человек, одна половина из которых представляет Рижское самоуправление, а вторая - министерства.
Программа сообщает, что начало сотрудничества с компанией Агриса Америкса в свободном порту объяснить не могут, отметив, что в свободном порту больше не работают сотрудники, которые в 2013 году приняли решение о заключении договора.
Андрис Америкс отказался от комментариев. Влияние отца на участие в закупках свободного порта Агрис Америкс отрицает.
Информация, доступная на сайте Firmas.lv свидетельствует, что компания Creative IT development была основана в апреле 2012 года. Основной капитал составил 3 295 евро. Оборот фирмы растёт каждый год, достигнув в прошлом году 90 573 евро и завершив год с прибылью в 6 567 евро.