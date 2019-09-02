Блестящий выход! Жгучая испанка Пенелопа Крус как белый лебедь ослепила Венецию
В рамках программы Венецианского кинофестиваля накануне прошла премьера фильма "Осиная сеть", главные роли в котором исполнили Пенелопа Крус и Эдгар Рамирес. Жгучая испанка в роскошном белоснежном наряде стала бесспорной звездой этого вечера.
На красной ковровой дорожке 45-летняя Пенелопа Крус появилась в платье Ralph & Russo с открытыми плечами, пышной юбкой из тюля и лифом, декорированным перьями и инкрустациями. Дополнили восхитительный вечерний наряд звезды украшения Swarovski.
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