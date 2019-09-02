Председателем правления Рижского свободного порта может стать Буров

Ранее эту должность в течение многих лет занимал Андрис Америкс (ЧСР), но после избрания в Европейский парламент с 1 августа пост оставил. Вместе с ним полномочия члена правления РСП сложил и бывший мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие"), также избранный в Европарламент.

Обоих политиков в правлении порта 20 августа сменили новый мэр Риги Буров и депутат "Согласия" Сандрис Бергманис. Теперь правление работает в полном составе, но у него по-прежнему нет председателя и заместителя. Председателем правления обычно избирается представитель думы, а на должность его заместителя - один из представителей, делегированных правительством.

Согласно имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, на пост председателя правления РСП, скорее всего, будет выдвинут Буров, но неопределенность по-прежнему существует по поводу должности его заместителя, так как с момента утверждения нового правительства делегированные им представители не сумели между собой договориться о том, кто будет выдвинут на этот пост.

В Минфине агентству LETA сообщили, что его представитель в правлении порта Байба Бане свою кандидатуру на должность заместителя председателя выдвигать не будет, а это означает, что членам правления предстоит договориться о поддержке одного из трех остальных представителей государства - делегированного Министерством окружающей среды и регионального развития депутата Рижской думы Виестура Зепса, представителя Минэкономики Павла Ребенка или представителя Минсообщения Джинеты Иннусы.