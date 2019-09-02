Американец отсидел в тюрьме 36 лет из-за 50,75 долларов. И это еще повезло

В 1979 году Элвин Кеннард получил три года лишения свободы условно за совершение двух ограблений. В 1983 году он обокрал пекарню на 50,75 долларов.

По действующему на территории штата Алабама закону, после третьего преступления американца приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Лишь в этом году судья пересмотрел дело Элвина и принял решение выпустить его на свободу.

На судебном слушании 58-летний американец признался, что раскаивается в содеянном и несет ответственность за ошибки молодости.