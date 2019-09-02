Пн, 2.09.2019
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Американец отсидел в тюрьме 36 лет из-за 50,75 долларов. И это еще повезло

ФОТО: Reuters/ScanPix

Житель американского штата Алабама отсидел в тюрьме 36 лет за украденные в юности 50 долларов, пишет The Guardian.

В 1979 году Элвин Кеннард получил три года лишения свободы условно за совершение двух ограблений. В 1983 году он обокрал пекарню на 50,75 долларов.

По действующему на территории штата Алабама закону, после третьего преступления американца приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Лишь в этом году судья пересмотрел дело Элвина и принял решение выпустить его на свободу.

На судебном слушании 58-летний американец признался, что раскаивается в содеянном и несет ответственность за ошибки молодости.

"Я прошу вас дать мне возможность все исправить", - сказал Кеннард.

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