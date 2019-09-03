Вт, 3.09.2019
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Представители государственных органов посетили и строительную фирму Merks
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Логотип строительной фирмы Merks.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник, 3 сентября, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело процессуальные действия в строительных компаниях, среди них и фирма Merks, подтвердил агентству LETA представитель Merks Янис Лиевитис.

"Мы можем подтвердить, что представители государственных органов сегодня явились в офис Merks и говорят с председателем правления Оскаром Озолиньшем. Так как разговор еще не кончился, ничего больше сказать не можем", - сообщил Лиевитис.

Позднее он пояснил LETA, что на предприятие прибыли представители Совета по конкуренции, которые в рамках административного процесса провели переговоры с Озолиньшем.

С материнским предприятием Merks, эстонской компанией Merko Ehitus, ни одно из латвийских учреждений в контакты не вступало, заявила информационному агентству BNS руководитель по связям Merko Ehitus Мерит Куллассепа.

Уже сообщалось, что KNAB и Совет по конкуренции провели неотложные следственные действия в ряде латвийских строительных фирм и у должностных лиц. Одна из этих фирм - Rere grupa.

Представители компаний Skonto būve, Latvijas energoceltnieks, LNK Industries, Velve, Moduls Engineering и Binders сообщили агентству LETA, что в их офисы во вторник сотрудники KNAB не приходили, а на фирме Arčers агентству LETA сказали, что не могут ответить на вопрос, побывали ли в офисе сотрудники KNAB.

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