Яркой программой для всей семьи 5 сентября откроется крупнейший торговый центр в Латвии
В четверг, 5 сентября, с 14.00 новое здание т/ц Alfa начнет встречать первых посетителей, чтобы яркой праздничной программой для всей семьи отметить свое расширение. Первых гостей порадуют всевозможные сюрпризы, ценные призы и разнообразная развлекательная программа. О хорошем настроении гостей позаботятся иллюзионисты, студия тату, предстоят также различные творческие мастерские и подарочные стенды. Музыкальные выступления подготовили DJ Markus Riva, DJ Bogdan Taran, DJ Gustavito, группы Pirmais kurss, Rīgas Modes, Astro'n'out и многие другие.
Праздник открытия т/ц Alfa будет отмечаться на протяжении всего уик-энда - с 5 по 8 сентября. Каждый день посетителей будут ждать новые сюрпризы, специальные предложения магазинов и ресторанов, мероприятия для семей, музыка, развлечения и подарки на любой вкус.
"В эти дни мы хотим порадовать как взрослых, так и маленьких посетителей, поэтому
праздничная программа включает в себя такие разные мероприятия - показы моды, музыкальные выступления, интеллектуальные игры, дегустации, фотосессии, конкурсы, подарки и многое другое, что позволит подключиться всем желающим",
- рассказывает руководитель т/ц Alfa Лиене Апине, добавляя, что программа разработана так, чтобы люди, приходящие в торговый центр, чувствовали себя действительно желанными и особенными гостями, чтобы этот магазин не был бы одним из многих, а отличался приятными воспоминаниями.
В день открытия, 5 сентября, в новой пристройке т/ц Alfa в 14.00 состоится торжественная церемония открытия, после чего ожидаются сюрпризы для музыкальных гурманов - DJ Gogdan Taran, DJ Markus Riva, кроме того, на третьем этаже новой пристройки с концертами выступят Pirmais kurss, Элизабете Гайле, Patrisha, Rīgas Modes и Astro'n'out.
- В главной части торгового центра посетителей будут ждать студия тату, творческие мастерские, диджеи, станции make up, экспериментальное шоу Zinoo, детские спектакли от театра Zīļuks, дегустации, фотосессия с возможностью выиграть подарочную карту на 100 евро в магазин Ulla Popken, показательные выступления бариста, винный фестиваль и другие возможности развлечений в течение всего дня.
6 сентября любители тонких работ смогут участвовать в мастерской корон LaCrown, состоится турнир для тех, кому нравится кендама, а для проверки знаний предусмотрены интеллектуальные игры.
Чтобы сделать праздничную программу более интересной, 7 сентября посетителей порадуют представления Кукольного театра, дегустации и награды, а 8 сентября ценители красоты смогут получить бесплатную консультацию визажиста WYCON. Все эти и другие события - в одном месте, в т/ц Alfa!
Более подробную информацию о программе открытия можно найти на www.alfaparks.lv или на страничке Alfa в Facebook.
ПРОГРАММА ДНЯ ОТКРЫТИЯ:
В новой части торгового центра:
14.00 у главного входа - торжественное открытие новой части
14.00 - 22.00 на 1-м этаже у главного входа - мастерская мозаики
14.00 - 22.00 на 2-м этаже у главного входа - DJ Bogdan Taran
14.00 - 22.00 на 3-м этаже - DJ Markus Riva
На 3-м этаже концерты на сцене:
18.35 - Pirmais kurss
19.05 - Элизабете Гайле
19.55 - Patrisha
20.35 - Rīgas Modes
21.15 - Astro'n'out
15.00, 16.00, 17.00 и 18.00 - показ моды
В главной части торгового центра:
14.00 - 22.00
Возле RIMI: DJ Gustavito и студия тату
Возле инфоцентра: Silent Disco и подарочный стенд для первых 1000 покупок
Возле Tiger: DJ Nina Elektrichka и творческая мастерская Tiger
Возле Douglas: DJ Stocka и станция экспресс-макияжа Douglas
Возле Terranova: DJ Aspirins и pop-up стенд KOLONNA по бесплатной диагностике кожи
14.00 - 18.00 - мастерская корон LaCrown
Возле Pierre Cardin/Otto Kern: DJ Edgars Bercis
14.30 - 16.30 - иллюзионист Робби Транкалис
17.00 - 20.00 - экспериментальное шоу Zinoo
Возле зоны общественного питания в детском уголке: раскрашивание лиц и сказочное кресло
18.00 - представление театра Zīļuks "Как хрюшка в гости ходила"
Мероприятия будут проходить в течение всего уик-энда.