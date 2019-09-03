Яркой программой для всей семьи 5 сентября откроется крупнейший торговый центр в Латвии

Праздник открытия т/ц Alfa будет отмечаться на протяжении всего уик-энда - с 5 по 8 сентября. Каждый день посетителей будут ждать новые сюрпризы, специальные предложения магазинов и ресторанов, мероприятия для семей, музыка, развлечения и подарки на любой вкус.

"В эти дни мы хотим порадовать как взрослых, так и маленьких посетителей, поэтому

праздничная программа включает в себя такие разные мероприятия - показы моды, музыкальные выступления, интеллектуальные игры, дегустации, фотосессии, конкурсы, подарки и многое другое, что позволит подключиться всем желающим",

- рассказывает руководитель т/ц Alfa Лиене Апине, добавляя, что программа разработана так, чтобы люди, приходящие в торговый центр, чувствовали себя действительно желанными и особенными гостями, чтобы этот магазин не был бы одним из многих, а отличался приятными воспоминаниями.

В день открытия, 5 сентября, в новой пристройке т/ц Alfa в 14.00 состоится торжественная церемония открытия, после чего ожидаются сюрпризы для музыкальных гурманов - DJ Gogdan Taran, DJ Markus Riva, кроме того, на третьем этаже новой пристройки с концертами выступят Pirmais kurss, Элизабете Гайле, Patrisha, Rīgas Modes и Astro'n'out.

В главной части торгового центра посетителей будут ждать студия тату, творческие мастерские, диджеи, станции make up, экспериментальное шоу Zinoo, детские спектакли от театра Zīļuks, дегустации, фотосессия с возможностью выиграть подарочную карту на 100 евро в магазин Ulla Popken, показательные выступления бариста, винный фестиваль и другие возможности развлечений в течение всего дня.

6 сентября любители тонких работ смогут участвовать в мастерской корон LaCrown, состоится турнир для тех, кому нравится кендама, а для проверки знаний предусмотрены интеллектуальные игры.

Чтобы сделать праздничную программу более интересной, 7 сентября посетителей порадуют представления Кукольного театра, дегустации и награды, а 8 сентября ценители красоты смогут получить бесплатную консультацию визажиста WYCON. Все эти и другие события - в одном месте, в т/ц Alfa!

Более подробную информацию о программе открытия можно найти на www.alfaparks.lv или на страничке Alfa в Facebook.

ПРОГРАММА ДНЯ ОТКРЫТИЯ:

В новой части торгового центра:

14.00 у главного входа - торжественное открытие новой части

14.00 - 22.00 на 1-м этаже у главного входа - мастерская мозаики

14.00 - 22.00 на 2-м этаже у главного входа - DJ Bogdan Taran

14.00 - 22.00 на 3-м этаже - DJ Markus Riva

На 3-м этаже концерты на сцене:

18.35 - Pirmais kurss

19.05 - Элизабете Гайле

19.55 - Patrisha

20.35 - Rīgas Modes

21.15 - Astro'n'out

15.00, 16.00, 17.00 и 18.00 - показ моды

В главной части торгового центра:

14.00 - 22.00

Возле RIMI: DJ Gustavito и студия тату

Возле инфоцентра: Silent Disco и подарочный стенд для первых 1000 покупок

Возле Tiger: DJ Nina Elektrichka и творческая мастерская Tiger

Возле Douglas: DJ Stocka и станция экспресс-макияжа Douglas

Возле Terranova: DJ Aspirins и pop-up стенд KOLONNA по бесплатной диагностике кожи

14.00 - 18.00 - мастерская корон LaCrown

Возле Pierre Cardin/Otto Kern: DJ Edgars Bercis

14.30 - 16.30 - иллюзионист Робби Транкалис

17.00 - 20.00 - экспериментальное шоу Zinoo

Возле зоны общественного питания в детском уголке: раскрашивание лиц и сказочное кресло

18.00 - представление театра Zīļuks "Как хрюшка в гости ходила"