Видео: В Шереметьево при буксировке столкнулись два самолета

Во вторник, 3 сентября, в московском аэропорту Шереметьево Boeing 777 авиакомпании Royal Flight при буксировке крылом задел крыло самолета А330 авиакомпании "Аэрофлот", сообщают российские СМИ.
Отмечается, что на борту Boeing 777 в момент столкновения был лишь экипаж, а самолет компании "Аэрофлот" с пассажирами на борту готовился к вылету в Пекин.
В результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
На штатной работе аэропорта инцидент не отразился, со ссылкой на пресс-службу Шереметьево сообщил "Интерфакс".
Пассажирам рейса российской авиакомпании заменили воздушное судно, в связи с чем вылет задержался.
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Два самолета столкнулись в «Шереметьево» Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Шереметьево». Самолеты задели друг друга крыльями на «рулежке». Об этом сообщает Telegram-канал Mash. (Moscow_go) #шереметьево #news #newstoday #popravupress #aircrash #чп #авария #авиапроисшествие #новости #новостиспб