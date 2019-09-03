Ср, 4.09.2019
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Видео: В Шереметьево при буксировке столкнулись два самолета

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Аэропорт Шереметьево

ФОТО: AP/Scanpix

Во вторник, 3 сентября, в московском аэропорту Шереметьево Boeing 777 авиакомпании Royal Flight при буксировке крылом задел крыло самолета А330 авиакомпании "Аэрофлот", сообщают российские СМИ.

Отмечается, что на борту Boeing 777 в момент столкновения был лишь экипаж, а самолет компании "Аэрофлот" с пассажирами на борту готовился к вылету в Пекин.

В результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

На штатной работе аэропорта инцидент не отразился, со ссылкой на пресс-службу Шереметьево сообщил "Интерфакс".

Пассажирам рейса российской авиакомпании заменили воздушное судно, в связи с чем вылет задержался.

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