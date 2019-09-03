Видео: В Шереметьево при буксировке столкнулись два самолета

Отмечается, что на борту Boeing 777 в момент столкновения был лишь экипаж, а самолет компании "Аэрофлот" с пассажирами на борту готовился к вылету в Пекин.

В результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

На штатной работе аэропорта инцидент не отразился, со ссылкой на пресс-службу Шереметьево сообщил "Интерфакс".