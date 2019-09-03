Игры со смертью: видео из Эстонии, на котором дети "искушают судьбу" на железной дороге

В течение первых шести месяцев этого года на железной дороге зарегистрировано 65 инцидентов, два из которых закончились трагедией, еще в одном человек получил травмы.

Если в первые полгода 2018 года в последнюю секунду попадания под поезда избежали 55 человек, то в этом году их количество значительно больше.

"Исходя из статистики несчастных случаев на железной дороге, мы видим, что уровень безопасности на дороге год от года улучшается. Но хотя в этом году по сравнению с прошлым количество трагических происшествий уменьшилось,

значительно выросло количество происшествий, которые потенциально могли привести к смерти – и тут важно отметить, что среди спасшихся в последнюю секунду все больше детей", - сказала председатель правления Elron Мерике Сакс.

Член правления Operail Пауль Лукка добавил, что вне зависимости от типа поезда нужно учитывать, что ни один состав не сможет остановиться быстро, то есть рядом с железной дорогой во избежание опасности люди должны вести себя ответственно.

"Тормозной путь весящего с полной загрузкой до 6500 тонн грузового поезда при плохих дорожных условиях может составлять до одного километра. Это в 10 раз больше, чем у машины, поэтому выбора нет – поезду нужно всегда уступать дорогу, а перед пересечением железной дороги нужно убедиться, что это делается в правильном месте и безопасно", - подчеркнул Лукка.