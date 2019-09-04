Болгария попросила Россию не называть "освобождением" приход Красной армии

Об этом со ссылкой на МИД Болгарии пишет Deutsche Welle.

Поводом для обращения стала выставка Российского культурно-информационного центра "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которая должна открыться в Софии 9 сентября.

"Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что на щитах Советской Армии народы Центральной и Восточной Европы получили полувековые репрессии, удушение гражданского самосознания, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в развитых европейских странах", - говорится в заявлении.

"СССР объявил войну Болгарии, когда к власти только что пришло новое демократическое правительство, объявившее о прекращении связей с нацистской Германией", - указал МИД Болгарии.

Посольство России в Болгарии объявило на своей странице в социальной сети Facebook, что "обескуражено" заявлением МИД.

"Выставка направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ", - написали представители МИДа.