"Дорога, коридор, свет": Фото Корчевникова вызвало слухи, что он не может победить страшную болезнь

Российский телеведущий Борис Корчевников напугал своих подписчиков в Instagram странной черно-белой фотографией. Обеспокоенные поклонники оставили сотни комментариев под снимком, умоляя звезду удалить это фото.
На черно-белом снимке Борис Корчевников идет по тоннелю. В какой-то момент он оборачивается и улыбаются оператору. Под фотографией нет никакой подписи.
Этот снимок серьезно напугал поклонников телезвезды. Многие посчитали, что многолетняя борьба с опухолью мозга проходит не совсем успешно.
"Надеюсь, что всё хорошо у Бориса... На не очень позитивные мысли навела фотография", "Не нравится это фото", "Очень как-то символично: дорога, коридор, свет. Удалите его", "Грустное фото, как будто вы уходите", - писали испуганные подписчики.
Напомним, несколько лет назад сообщалось, что Борис Корчевников перенес операцию по удалению опухоли мозга. Пару месяцев назад в стало заметно, что телеведущий набрал вес. Корчевников пояснил поклонникам, что набрал лишние килограммы из-за гормональной терапии.
Борис Корчевников - российский журналист, телеведущий и актёр. Ведущий программ "Хочу верить!", "История российского шоу-бизнеса" и "История российского юмора" на канале СТС (2009—2013), а также известен тем, что вел ток-шоу "Прямой эфир" (2013—2017). Сейчас является ведущим проектов "Судьба человека"(с 2017) и "Далёкие близкие" (с 2018) на телеканале "Россия-1". С мая 2017 года — генеральный директор и генеральный продюсер православного телеканала "Спас".