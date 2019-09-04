"Дорога, коридор, свет": Фото Корчевникова вызвало слухи, что он не может победить страшную болезнь

"Надеюсь, что всё хорошо у Бориса... На не очень позитивные мысли навела фотография", "Не нравится это фото", "Очень как-то символично: дорога, коридор, свет. Удалите его", "Грустное фото, как будто вы уходите", - писали испуганные подписчики.