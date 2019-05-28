Кто это?! Поклонники не узнали изрядно потолстевшего Бориса Корчевникова

36-летний телеведущий смог пройти впечатляющий профессиональный путь. Когда он прославился после съемок в сериале "Кадетство", Корчевников сотворил блестящую карьеру на телевидении. В данный момент Борис совмещает работу на канале "Спас" в качестве гендиректора и производство сразу нескольких программ для "Россия 1".

После одного из выпусков телепередачи "Судьба человека", в которой Борис является ведущим, многие поклонники обратили свое внимание на изменения во внешности артиста. Они считают, что он набрал несколько килограммов, и сейчас стал выглядеть куда более солидно.

"Обожаю Корчевникова, но он заметно поправился", "Да, прибавил пару килограммов, но разве это важно? Гораздо ценнее качества человека, а не его внешность", — отметили фанаты звезды.

Сам ведущий никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Борис ранее признавался, что не является сторонником фитнеса и диет, однако благодаря насыщенному графику работы не набирает лишние килограммы. Звезда действительно проводит большую часть свободного времени на съемках.

Борис Корчевников заметно поправился ФОТО: Кадр из программы

Если же у Бориса появляется несколько выходных, то он выбирает проводить их в святых местах и церквях. Именно вера помогла артисту не опустить руки и продолжать бороться, когда в 2015 году у него нашли опухоль мозга. В то время новообразование удалось вовремя обнаружить и удалить. Нашлись такие поклонники, которые предположили, что лишний вес — это результат очередного курса гормонального лечения. Однако ведущий ранее неоднократно отмечал, что он является абсолютно здоровым, а иначе не смог бы так много работать.

Сегодня Борис тщательно следит за своим здоровьем, а также несколько раз в год обследуется. Телеведущий и находит время помощь людям, которые столкнулись с неизлечимыми болезнями.