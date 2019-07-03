"Я лечился": Борис Корчевников прокомментировал изменения в своей внешности

Известный российский телеведущий Борис Корчевников наконец-то прокомментировал изменения в своей внешности. Не так давно поклонники журналиста заметили, что их кумир прибавил в весе. По словам самого Бориса, причиной этому послужило лечение от тяжелой болезни. Об этом пишет "Комсомольская правда".
"Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку", - признался телеведущий в передаче "Судьба человека".
В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга, в результате чего был затронут слуховой нерв. После этого телеведущему предстояла длительная реабилитация.
По словам журналиста, тяжелее всего ему было перенести не только болезнь, но и едкие комментарии от злопыхателей.
"Мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой", - рассказал Корчевников.
Как отмечает "Комсомольская правда", в период лечения журналист особенно нуждался в поддержке близких и, именно благодаря их любви, он нашел в себе силы победить заболевание.
Признание Корчевников удивило не только зрителей, но и гостью передачи - актрису Александру Яковлеву. Звезда уже более двух лет борется с онкологическим заболеванием - у Яковлевой рак груди четвертой степени. Она также заявила, что под ее публикациями нередко пишут обидные комментарии.